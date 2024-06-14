logo

BTC/USD

65252.87

ETH/USD

3401.39

LTC/USD

77.13

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский разнес «мирный план» Путина и сравнил его с Гитлером
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский разнес «мирный план» Путина и сравнил его с Гитлером

Доверять мирным предложениям кремлевского диктатора Владимира Путина не стоит, заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому Sky TG24

сегодня, 18:55
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

На самом деле, все предложения кремлевского диктатора по прекращению войны в Украине являются ни чем иным, как ультиматумом, заявил Владимир Зеленский.

Зеленский разнес «мирный план» Путина и сравнил его с Гитлером

Владимир Зеленский

Глава Украины убежден, что Путин не остановится и продолжит свое наступление даже тогда, когда его требования по прекращению огня будут выполнены.

"Он не остановится. Поэтому не стоит доверять этим сообщениям",
– подчеркнул Зеленский.

При этом президент обратил внимание на то, что в своих "предложениях" по миру кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина отдала России не только оккупированные территории, но даже те, которые россияне не смогли захватить.

"То же, что сделал Гитлер, когда сказал "дайте мне часть Чехословакии, и здесь все закончится". Но нет, это ложь, историческая ложь. Потом была Польша, потом оккупация всей Европы",
– напомнил Зеленский.

По его мнению, все слова Путина являются "новой волной русского нацизма".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина вывела свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказалась от членства в НАТО. Как говорит Путин – это предпосылка для прекращения огня и начала "мирных переговоров". Дальше кремлевский диктатор хочет, чтобы в Украине произошла денацификация и демилитаризация, а русскоязычные граждане получили особые права. Путин также считает, что с России должны быть сняты все западные санкции.

При этом, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина не должна отводить войска с украинской территории, а Россия должна вывести свои войска из оккупированных украинских земель. Столтенберг подчеркнул, что предложение Путина действительно означает, что Россия стремится оккупировать еще больше украинской земли — все четыре области.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tg24.sky.it/mondo/2024/06/14/zelensky-intervista-g7-puglia
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

morrison

сегодня, 18:28

да здравствует император Вщент I Потужный:)


Новости

Все новости