Зеленский разнес «мирный план» Путина и сравнил его с Гитлером

На самом деле, все предложения кремлевского диктатора по прекращению войны в Украине являются ни чем иным, как ультиматумом, заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Глава Украины убежден, что Путин не остановится и продолжит свое наступление даже тогда, когда его требования по прекращению огня будут выполнены.

"Он не остановится. Поэтому не стоит доверять этим сообщениям",

– подчеркнул Зеленский.

При этом президент обратил внимание на то, что в своих "предложениях" по миру кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина отдала России не только оккупированные территории, но даже те, которые россияне не смогли захватить.

"То же, что сделал Гитлер, когда сказал "дайте мне часть Чехословакии, и здесь все закончится". Но нет, это ложь, историческая ложь. Потом была Польша, потом оккупация всей Европы",

– напомнил Зеленский.

По его мнению, все слова Путина являются "новой волной русского нацизма".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор хочет, чтобы Украина вывела свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и отказалась от членства в НАТО. Как говорит Путин – это предпосылка для прекращения огня и начала "мирных переговоров". Дальше кремлевский диктатор хочет, чтобы в Украине произошла денацификация и демилитаризация, а русскоязычные граждане получили особые права. Путин также считает, что с России должны быть сняты все западные санкции.

При этом, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина не должна отводить войска с украинской территории, а Россия должна вывести свои войска из оккупированных украинских земель. Столтенберг подчеркнул, что предложение Путина действительно означает, что Россия стремится оккупировать еще больше украинской земли — все четыре области.



