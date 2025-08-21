Зеленский рассказал, зачем Путину на самом деле отказ Украины от Донбасса

Ситуация на фронте в Украине сейчас действительно очень сложная, но не катастрофическая и безвыходная для Украины, как это пытается подать российский диктатор Владимир Путин и его пропагандисты. Как передает портал "Комментарии", об этом во время разговора с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"У него (Владимира Путина – ред.) гораздо больше людей – факт. Оружия – факт. Но экономика его трещит – факт", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, несмотря на наращивание части производства, Россия не сможет поддерживать его на достаточном уровне.

Украинский лидер подчеркнул, что деградация российской экономики неизбежна. По мнению Зеленского, через год у Путина будут ощутимые проблемы, через два будут значительно больше.

Президент подчеркнул, что Кремль осознает эти риски и уже думает над тем, как закончить войну. При этом, по словам Зеленского, Москва пытается придумать для себя "победу".

"Я считаю, наш выход из Донбасса – это то, что они себе придумали как победу, то, что они хотят продавать внутри своего государства", — заявил президент Украины.

В ходе этого же интервью Владимир Зеленский отметил, Украина подтверждает, что готова к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. В то же время, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США.

"Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А, что, если "русские" не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если "русские" не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это", — акцентировал президент.

