Зеленский рассказал ужасные подробности прилета двух баллистических ракет в Полтаве

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский сообщил страшные подробности трагедии, произошедшей 3 сентября в Полтаве.
Владимир Зеленский
По словам президента, по предварительным данным в Полтаве зафиксирован прилет двух баллистических ракет.
Президент подчеркнул, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 3 сентября в Полтаве была объявлена воздушная тревога, в городе раздавались взрывы. Впоследствии в соцсетях стали появляться сообщения о большой трагедии в городе. В частности, нардеп Марьяна Безугла написала в Фейсбуке: "Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?"
При этом активист Сергей Наумович спросил на своей странице, как можно собираться большим количеством на таком объекте.
В то же время вражеские пропагандистские СМИ сообщают о том, что в Полтаве якобы произошел мощный взрыв, связанный с ударом по училищу связи. Говорят, что удар был нанесен, когда произошло построение. Пропагандистские СМИ пишут о больших потерях.
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