Зеленский рассказал ужасные подробности прилета двух баллистических ракет в Полтаве

Президент Владимир Зеленский сообщил страшные подробности трагедии, произошедшей 3 сентября в Полтаве.

Владимир Зеленский

По словам президента, по предварительным данным в Полтаве зафиксирован прилет двух баллистических ракет.

"Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, многие погибшие. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

"Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждому, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь", — сообщил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 3 сентября в Полтаве была объявлена воздушная тревога, в городе раздавались взрывы. Впоследствии в соцсетях стали появляться сообщения о большой трагедии в городе. В частности, нардеп Марьяна Безугла написала в Фейсбуке: "Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?"

При этом активист Сергей Наумович спросил на своей странице, как можно собираться большим количеством на таком объекте.

В то же время вражеские пропагандистские СМИ сообщают о том, что в Полтаве якобы произошел мощный взрыв, связанный с ударом по училищу связи. Говорят, что удар был нанесен, когда произошло построение. Пропагандистские СМИ пишут о больших потерях.



