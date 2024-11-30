Зеленский рассказал, сколько ракет уничтожили пилоты F-16 во время недавнего удара РФ

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Кравцев Сергей
При отражении недавнего массированного российского комбинированного воздушного удара по территории Украины были задействованы истребители F-16, предоставленные ранее ВСУ западными партнерами. Пилоты этих самолетов сбили семь крылатых ракет противника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Sky News сделал глава президент Украины Владимир Зеленский.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Украинский лидер отметил, многоцелевые истребители F-16 в составе Воздушных сил ВСУ демонстрируют хорошие результаты, и высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами со стороны РФ.
Вместе с тем, Владимир Зеленский отметил, что количество таких самолетов западного производства в составе Сил обороны Украины остается достаточно ограниченным. Но они участвуют в отражении вражеских атак.
Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что украинское командование просило оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады.
Президент заявил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.
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