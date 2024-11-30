Зеленский рассказал, сколько ракет уничтожили пилоты F-16 во время недавнего удара РФ

При отражении недавнего массированного российского комбинированного воздушного удара по территории Украины были задействованы истребители F-16, предоставленные ранее ВСУ западными партнерами. Пилоты этих самолетов сбили семь крылатых ракет противника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Sky News сделал глава президент Украины Владимир Зеленский.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Украинский лидер отметил, многоцелевые истребители F-16 в составе Воздушных сил ВСУ демонстрируют хорошие результаты, и высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами со стороны РФ.

"Как работают F-16 на сегодняшний день — очень хорошо, в основном — отлично", — отметил президент.

Вместе с тем, Владимир Зеленский отметил, что количество таких самолетов западного производства в составе Сил обороны Украины остается достаточно ограниченным. Но они участвуют в отражении вражеских атак.

"У нас очень малое количество F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, летевших по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре", — рассказал президент.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что украинское командование просило оснастить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады.

Президент заявил, что проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.

"Они (партнеры – ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", – отметил глава государства.



