Зеленский рассказал о провале российской армии: что не удалось сделать оккупантам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские силы потерпели провал в их попытке наступления на Харьковскую область. По словам президента, украинские силы сдерживают россиян и уничтожают их подразделения.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

8 июня президент Зеленский в вечернем сообщении рассказал о разговоре с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который сообщил о ситуации на Харьковщине и других участках фронта.

"Очень весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилено", — сказал президент.

Зеленский добавил, что на сегодняшний день самая сложная ситуация в Донецкой области, однако "прилагаются усилия для усиления украинских войск резервами".

Кроме того, президент выразил благодарность США и Франции за их "новые решения" о помощи Украине, в частности, это касается производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Зеленский подчеркнул, что "уже достигнуты договоренности с нашими партнерами относительно дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины", подготовки солдат и новых договоренностей по гарантиям безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали об основных темах обсуждений на Саммите мира.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины сообщил о том, что ему пообещал лидер КНР по России. По словам Зеленского, Си Цзиньпин говорил, что Китай не будет поставлять России оружие для войны в Украине.