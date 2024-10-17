Зеленский рассказал о новом обещании Байдена (ВИДЕО)

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский по дороге в Брюссель раскрыл детали своего разговора с главой Белого дома Джо Байденом.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

Украинский лидер отметил, Джо Байден пообещал новые пакеты военной помощи Украине уже в скором времени.

"Мы обсудили также следующие наши пакеты. Президент Байден дал мне слово, что в ближайшее время пакеты будут реализованы. Мы говорили о дальнобойном оружии. Говорили о "Рамштайне", заседании через несколько недель", — рассказал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом по План победы, инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским. Также такая работа ведется властью США и относительно "других мер" в контексте американской помощи украинскому народу. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа, отвечая на вопросы СМИ, не стал конкретизировать свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые власти США видят в данном плане, с которым Владимир Зеленский ознакомил американского коллегу Джо Байдена во время визита в Штаты в сентябре.







