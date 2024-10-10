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Зеленский рассказал, когда готов провести Саммит мира

Когда Украина готова провести саммит мира

сегодня, 21:15
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Кречмаровская Наталия








Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с Эммануэлем Макроном. Во время брифинга во дворе Елисейского дворца президент Украины рассказал о своем видении сроков проведения второго Саммита мира, сообщает портал "Комментарии".

Зеленский рассказал, когда готов провести Саммит мира

фото из открытых источников

Украинский президент Владимир Зеленский также представил план победы Украины президенту Франции.

"Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, план победы, а также другие инициативы, как на поле боя, так и в управлении", — пояснил Владимир Зеленский.

Он также ответил на вопросы журналистов о подготовке к следующему Саммиту мира.

"Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. По точной дате — я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что на фронте ситуация обостряется. ВСУ срывают планы Кремля — Путин рассчитывает, что его войска выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей и сосредоточатся на трех направлениях.

Резервы украинского войска, которые подошли на самые горячие направления фронта, состоят из "очень опытных и патриотически мотивированных" военнослужащих. Защитникам Украины удается сдерживать оккупантов и не допускать прорыва, на который рассчитывает Путин. Детальнее о планах Кремля, которые хотят реализовать до холодов, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какую помощь может получить Украина от европейских партнеров и поможет ли это выиграть войну. Подробнее о запросе Зеленского и вероятность получения необходимого читайте по ссылке.



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