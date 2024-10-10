Зеленский рассказал, когда готов провести Саммит мира



















Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с Эммануэлем Макроном. Во время брифинга во дворе Елисейского дворца президент Украины рассказал о своем видении сроков проведения второго Саммита мира, сообщает портал "Комментарии".



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Украинский президент Владимир Зеленский также представил план победы Украины президенту Франции.

"Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, план победы, а также другие инициативы, как на поле боя, так и в управлении", — пояснил Владимир Зеленский.

Он также ответил на вопросы журналистов о подготовке к следующему Саммиту мира.

"Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. По точной дате — я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что на фронте ситуация обостряется. ВСУ срывают планы Кремля — Путин рассчитывает, что его войска выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей и сосредоточатся на трех направлениях.

Резервы украинского войска, которые подошли на самые горячие направления фронта, состоят из "очень опытных и патриотически мотивированных" военнослужащих. Защитникам Украины удается сдерживать оккупантов и не допускать прорыва, на который рассчитывает Путин. Детальнее о планах Кремля, которые хотят реализовать до холодов, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какую помощь может получить Украина от европейских партнеров и поможет ли это выиграть войну. Подробнее о запросе Зеленского и вероятность получения необходимого читайте по ссылке.

