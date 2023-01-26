Зеленский рассказал, когда будут мирные переговоры с Россией

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Slava Kot
В интервью с изданием Sky News президента Украины Владимира Зеленского спросили о перспективах мирных переговоров с Россией. Украинский президент назвал условия, при которых возможно начать переговорный процесс с Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.
Зеленский назвал условия мирных переговоров. Фото из открытых источников
Британский телеканал Sky News пообщался с президентом Украины и спросил о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский считает подобные переговоры бесперспективными.
Владимир Зеленский считает, что нападение на территорию Украины – это только начало, а российский диктатор планирует вести большую войну.
Далее украинский лидер наметил возможные условия для начала мирных переговоров между Украиной и Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины отреагировал на решение Олафа Шольца предоставить танки и разрешить это делать другим странам.
Также "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский высмеял Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По мнению президента Украины, российский диктатор часто использует в своих онлайн выступлениях киноспецефекты.
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