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Зеленский рассказал, когда будут мирные переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для предстоящих переговоров с Российской Федерацией.

сегодня, 11:24
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Автор:

Slava Kot

В интервью с изданием Sky News президента Украины Владимира Зеленского спросили о перспективах мирных переговоров с Россией. Украинский президент назвал условия, при которых возможно начать переговорный процесс с Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Зеленский рассказал, когда будут мирные переговоры с Россией

Зеленский назвал условия мирных переговоров. Фото из открытых источников

Британский телеканал Sky News пообщался с президентом Украины и спросил о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский считает подобные переговоры бесперспективными.

"Они не хотят переговоров, и это было до вторжения. Так решил президент Путин", — говорит Зеленский.

Владимир Зеленский считает, что нападение на территорию Украины – это только начало, а российский диктатор планирует вести большую войну.

"Я убежден, что Украина для него только первый шаг. Я убежден, что он ведет великую войну", — говорит президент Украины.

Далее украинский лидер наметил возможные условия для начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Мы надеемся, что когда Россия отведет свои войска на свою территорию, они признают свои большие ошибки и в Российской Федерации будет новое правительство. Тогда наверняка будут возможны переговоры", — считает Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины отреагировал на решение Олафа Шольца предоставить танки и разрешить это делать другим странам.

Также "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский высмеял Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По мнению президента Украины, российский диктатор часто использует в своих онлайн выступлениях киноспецефекты.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-could-make-final-push-on-invasion-anniversary-as-belarus-president-warned-over-joining-war-12541713
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