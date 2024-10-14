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Зеленский рассказал, как в Украине можно достичь настоящий мир

Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве между КНДР и РФ.

сегодня, 08:40
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что окончание войны в Украине можно добиться благодаря давлению на Россию. По его словам, этому могут помочь международные партнеры Украины.

Зеленский рассказал, как в Украине можно достичь настоящий мир

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время вечернего обращения за 13 октября рассказал, что Россия усиливает сотрудничество с КНДР, в частности, отправляет своих северокорейских военных на войну в Украину. По словам президента, в таких условиях требуются действия от партнеров Украины.

"Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что окончание войны в Украине может быть достигнуто из-за давления на Российскую Федерацию.

"Настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами – ради такой силы, ради настоящего мира", — заявил Зеленский и добавил, что рассчитывает на быстрое принятие решений от партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, когда ожидает окончания войны в Украине. По словам президента, благодаря международной поддержке и плану победы война может завершиться в 2025 году.

Также "Комментарии" писали о визите Зеленского в Ватикан и встрече с Папой Римским. После нее президент рассказал о главном вопросе, который обсудил с понтификом о войне в Украине.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12000
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