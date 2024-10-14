Зеленский рассказал, как в Украине можно достичь настоящий мир

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что окончание войны в Украине можно добиться благодаря давлению на Россию. По его словам, этому могут помочь международные партнеры Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время вечернего обращения за 13 октября рассказал, что Россия усиливает сотрудничество с КНДР, в частности, отправляет своих северокорейских военных на войну в Украину. По словам президента, в таких условиях требуются действия от партнеров Украины.
Кроме того, президент подчеркнул, что окончание войны в Украине может быть достигнуто из-за давления на Российскую Федерацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, когда ожидает окончания войны в Украине. По словам президента, благодаря международной поддержке и плану победы война может завершиться в 2025 году.
Также "Комментарии" писали о визите Зеленского в Ватикан и встрече с Папой Римским. После нее президент рассказал о главном вопросе, который обсудил с понтификом о войне в Украине.
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