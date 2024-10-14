Зеленский рассказал, как в Украине можно достичь настоящий мир

Президент Владимир Зеленский заявил, что окончание войны в Украине можно добиться благодаря давлению на Россию. По его словам, этому могут помочь международные партнеры Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время вечернего обращения за 13 октября рассказал, что Россия усиливает сотрудничество с КНДР, в частности, отправляет своих северокорейских военных на войну в Украину. По словам президента, в таких условиях требуются действия от партнеров Украины.

"Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что окончание войны в Украине может быть достигнуто из-за давления на Российскую Федерацию.

"Настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами – ради такой силы, ради настоящего мира", — заявил Зеленский и добавил, что рассчитывает на быстрое принятие решений от партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, когда ожидает окончания войны в Украине. По словам президента, благодаря международной поддержке и плану победы война может завершиться в 2025 году.

Также "Комментарии" писали о визите Зеленского в Ватикан и встрече с Папой Римским. После нее президент рассказал о главном вопросе, который обсудил с понтификом о войне в Украине.





