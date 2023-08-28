Зеленский рассказал, готова ли Украина готова воевать в долгую с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Пример Израиля может стать полезным для Украины, и наша страна может бросить основные ресурсы на долговременной войне с Россией, но максимально сохраняя жизни украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Также Зеленский высказался о том, могут ли основные боевые действия перейти на территорию России. По мнению лидера украинцев, этот сценарий возможен, но в таком случае Украина может столкнуть с опасностью остаться один на один с коварным врагом, без помощи партнеров.
Кроме того, президент заверил, что партнеры Украины понимают сложности по контрнаступлению. По его словам — ответственность за происходящее всегда двусторонняя.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина попрощалась с последней полноценной неделей августа. Уже на этой неделе мы войдем в осень. На прошедшей неделе (с 21 по 27 августа) мы отметили 32-ю годовщину Независимости, которая совпала с полуторагодием широкомасштабной российской агрессии. Одним из самых громких событий стало крушение самолета с главарями ЧВК "Вагнер" на борту. Эксперты традиционно проанализировали для издания "Комментарии" наиболее яркие, по их мнению, моменты прошедшей недели и их вероятные последствия.
Обсуждения
Новости