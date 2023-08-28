Зеленский рассказал, готова ли Украина готова воевать в долгую с РФ

Пример Израиля может стать полезным для Украины, и наша страна может бросить основные ресурсы на долговременной войне с Россией, но максимально сохраняя жизни украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

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"Израиль воюет. Смотря какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы, по примеру Израиля" – заявил глава украинского государства.

Также Зеленский высказался о том, могут ли основные боевые действия перейти на территорию России. По мнению лидера украинцев, этот сценарий возможен, но в таком случае Украина может столкнуть с опасностью остаться один на один с коварным врагом, без помощи партнеров.

"Я считаю, что это большой риск, мы точно останемся сами (без международных партнеров — ред.)", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что партнеры Украины понимают сложности по контрнаступлению. По его словам — ответственность за происходящее всегда двусторонняя.

"Когда у тебя сложности на поле боя, я хочу вам сказать, что адекватные партнеры, поэтому и не задают мне такие вопросы. Потому что они так же адекватны, как я. И точно знают, как победа, так и замедление процессов в контрнаступлении, или в оборонительных действиях, слабости те или иные, они также двусторонние. Там что-то не дошло, здесь что-то не рассчитали", — сказал Зеленский.

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