Зеленский рассказал, готов ли вести переговоры с Путиным для окончания войны

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что российский диктатор Владимир Путин не желает мирных переговоров для окончания войны. По словам президента, для Путина мирные переговоры это "не победа", потому что президент РФ хочет одержать победу, которая будет означать уничтожение Украины.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимира Зеленского в интервью PBS спросили, не пора ли думать об урегулировании войны в Украине. Президент отметил, что Украина работает над этим, предлагает Формулы мира и уже имеет первые конкретные шаги.
Также президент ответил, готов ли вести мирные переговоры с Россией, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на решение спикера Конгресса США разделить помощь Украине и Израилю. По словам президента, такие шаги это "позор для мира".
Также "Комментарии" писали о том, что украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией. Почти половина украинцев считает, что старт мирных переговоров возможен, если Россия покинет все украинские территории.
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