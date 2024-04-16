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Зеленский рассказал, готов ли вести переговоры с Путиным для окончания войны

Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над процессом окончания войны, однако Путин не желает мирных переговоров.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что российский диктатор Владимир Путин не желает мирных переговоров для окончания войны. По словам президента, для Путина мирные переговоры это "не победа", потому что президент РФ хочет одержать победу, которая будет означать уничтожение Украины.

Зеленский рассказал, готов ли вести переговоры с Путиным для окончания войны

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимира Зеленского в интервью PBS спросили, не пора ли думать об урегулировании войны в Украине. Президент отметил, что Украина работает над этим, предлагает Формулы мира и уже имеет первые конкретные шаги.

"В середине июня состоится мирный саммит в Швейцарии, и там мы подготовим и разработаем план прекращения этой войны. Этот саммит состоится без России, чтобы Россия не блокировала этот план. Сейчас Россия хочет уничтожить всех нас. Сейчас Россия не хочет переговоров", — сказал Зеленский.

Также президент ответил, готов ли вести мирные переговоры с Россией, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Она (Россия) не хочет, особенно Путин. Мы понимаем, что он не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Он не заинтересован. Для него это не победа. Ему нужна победа. И для него победа – это уничтожить Украину", – подчеркнул Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на решение спикера Конгресса США разделить помощь Украине и Израилю. По словам президента, такие шаги это "позор для мира".

Также "Комментарии" писали о том, что украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией. Почти половина украинцев считает, что старт мирных переговоров возможен, если Россия покинет все украинские территории.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8EUYpcHf2ak&ab_channel=PBSNewsHour
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