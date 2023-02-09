Зеленский рассказал, что Украина перехватила план Кремля уничтожить европейскую страну

Президент Украины рассказал, что украинская разведка смогла получить планы того, как российские войска должны установить контроль над Молдовой и сломать ее демократию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Evening. Standart .

Президент Украины предупредил планы Кремля. Фото из открытых источников

Президент Украины совершил исторический визит в Европу, где выступил перед парламентом ЕС в Брюсселе. Во время разговора с политиками Владимир Зеленский сообщил о планах Кремля захватить Молдову, детали передал президентке страны Маи Санду.

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"Я сообщил ей, что мы перехватили план уничтожения Молдовы российской разведкой", – сказал Владимир Зеленский.

Лидер Украины отметил, что полученные документы сообщают о том "кто, когда и как" планировал "взломать демократию Молдовы и установит контроль над Молдовой". Зеленский добавил, что российский план захвата очень похож на тот, который Кремль разработал для вторжения в Украину.

Президент Молдовы Мая Санду в последние месяцы заявляет, что страна может внести изменения в конституцию страны и отказаться от нейтрального статуса. Такие действия необходимы для вступления европейской страны в НАТО. Также у Санды есть амбициозный план для вступления ее страны в Европейский Союз. Такие действия проевропейского лидера Молдовы критикуются Кремлем, желающим держать страну в зоне своего влияния.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Эстонии сообщила о плане Путина по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский во время своего выступления едва сдерживал слезы из-за реакции европейских чиновников.