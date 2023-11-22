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Зеленский рассказал, что посылал много сообщений для Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к союзнику России Ирану, чтобы тот перестал отправлять беспилотники в РФ.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Зеленский заявил, что со стороны Украины было отправлено много сообщений для Ирана, чтобы Тегеран не предоставлял России оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского президента для издания Fox News.

Зеленский рассказал, что посылал много сообщений для Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время интервью Зеленского спросили, влияет ли конфликт на Ближнем Востоке на войну в Украине. По словам Зеленского, противостояние Израиля и ХАМАС является вызовом миру, однако президент призвал не игнорировать Россию, ведь она представляет высокий риск для Запада. В частности, Зеленский отметил и союзника России Иран.


"Мы направили много сообщений Ирану не давать (России) беспилотники, не давать им лицензии на производство и строительство нового завода по производству дронов", — рассказал Зеленский.

Согласно данным американской разведки, Россия активно применяет иранские дроны в Украине. Главная причина таких действий Кремля, это компенсация запасов собственного оружия, которое неуклонно уменьшается. Кроме того, Россия собирается построить завод на территории Беларуси, или РФ для производства иранских дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский упрекнул Трампа в мирном плане закончить войну в Украине. Зеленский призвал бывшего президента США поделиться своими идеями и указал, что в случае присутствия в плане территориальных уступок со стороны Украины, такие предложения не следует называть мирным планом.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал предупреждение для военных. По словам президента, такие действия станут очень большой ошибкой для единства Украины.



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Источник: https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-talks-israel-us-elections-foxs-benjamin-hall-says-ukraine-global-risks
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