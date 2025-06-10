Зеленский раскрыл ультиматум Запада Украине: без этого адских санкций против РФ не будет

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Кравцев Сергей
Лидеры западных стран ответили отказом вводить санкции против России, но они готовы вновь рассмотреть этот вопрос, если Украина согласиться начать мобилизацию молодых людей в возрасте 18-24 лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию Valasz сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что операция "Паутина" показала, что важно не количество людей, а оружие и технологии. Кроме того, важны санкции, направленные на деньги, которые русские используют для финансирования войны.
Президент Украины сообщил, что Киев дал возможность 18-24-летним людям показать, что они могут служить, если наши партнеры этого хотят.
Глава государства отметил, что мобилизация – это непростой вопрос для любой войны. И Украина здесь не исключение, поскольку украинский народ очень сильно хочет, чтобы война закончилась. Люди устают. Но Украина сегодня способна мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, в то время как русские могут мобилизовать 40-50 тысяч человек, потому что их потери больше.
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