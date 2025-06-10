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Зеленский раскрыл ультиматум Запада Украине: без этого адских санкций против РФ не будет

Президент отметил, что Запад отказывает в санкциях против РФ из-за отказа Киева мобилизовать с 18 лет

сегодня, 13:40 comments1906
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Кравцев Сергей

Лидеры западных стран ответили отказом вводить санкции против России, но они готовы вновь рассмотреть этот вопрос, если Украина согласиться начать мобилизацию молодых людей в возрасте 18-24 лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию Valasz сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский раскрыл ультиматум Запада Украине: без этого адских санкций против РФ не будет

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы не мобилизовали 18-24-летних, а предложили им годичные контракты. Я никогда раньше об этом не говорил, но раз уж вы спросили, то скажу вам, что я думаю, потому что это деликатный вопрос: я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думали лидеры других стран", — высказался президент.

Он подчеркнул, что операция "Паутина" показала, что важно не количество людей, а оружие и технологии. Кроме того, важны санкции, направленные на деньги, которые русские используют для финансирования войны.

"Однако, когда дело доходит до санкций, как западные партнеры перечисляют причины, по которым они решили их не вводить, они включают в себя то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины сообщил, что Киев дал возможность 18-24-летним людям показать, что они могут служить, если наши партнеры этого хотят. 

"Теперь мы дали им такую возможность в соответствии с нашим законодательством. Но в то же время тысячи людей сражаются на передовой без адекватного оружия", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что мобилизация – это непростой вопрос для любой войны. И Украина здесь не исключение, поскольку украинский народ очень сильно хочет, чтобы война закончилась. Люди устают. Но Украина сегодня способна мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, в то время как русские могут мобилизовать 40-50 тысяч человек, потому что их потери больше.

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Источник: https://www.valaszonline.hu/2025/06/10/volodymyr-zelenskyy-ukraine-russia-war-vladimir-putin-viktor-orban-kyiv-interview/
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