Россия срывает мобилизацию в Украине: что об этом говорит

Россияне пытаются забрасывать в украинское общество опасные нарративы, которые во время войны играют на руку агрессору. Ведь если хочешь выиграть войну, нужно деморализовать общество и уничтожить его институциональную эффективность. Некоторые из этих нарративов распространяют власти, некоторые – оппозиция и в результате с мобилизацией в стране не все хорошо. Такое мнение высказали политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что один из таких нарративов — "ТЦК — преступники". Николай Княжицкий соглашается с тем, что власти провалили организацию мобилизации и проводят ее неэффективно. Но без мобилизации мы проигрываем войну, а без ТЦК не будет мобилизации.

"Да, незаконные действия ТЦК граждане должны иметь возможность обжаловать в суде, а сами ТЦК должны действовать по закону, но они должны действовать", — отметил Княжицкий.

По его словам, следующий нарратив — "прячьтесь от ТЦК, потому что скоро будет мир, и война закончится".

"Это распространяется намеренно, чтобы демотивировать украинцев. Никаких оснований полагать, что скоро будет мир, нет. Это зависит исключительно от желания Путина воевать, а оно никуда не исчезло", – отметил Николай Княжицкий.

Он продолжает, надежды на близкий мир – бесполезны. Хотя каждому очень хочется, чтобы он наступил, чтобы агрессор по крайней мере остановился. С этим связан и следующий миф – о скорых выборах.

"Этим мифом живет и власть, и оппозиция. Власти изолируют оппозицию, вводят санкции против одного из ее лидеров, пытаются монополизировать медиа. Оппозиция же видит во власти только угрозу, не хочет признавать правильность отдельных ее действий и часто переходит в критике на личности", – отметил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — 5 июня истек срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВЛК) для военнообязанных с ограниченной годностью. Как уже сообщалось ранее, продолжение не предусмотрено. Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.



