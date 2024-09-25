Зеленский раскрыл масштабы разрушения энергосистемы Украины

На состоявшихся 25 сентября дебатах Генеральной ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким обвинением в адрес России. Он заявил, что российская армия намеренно уничтожила большинство украинских тепловых электростанций и значительную часть гидроэлектростанций, что привело к катастрофическому снижению энергетических мощностей страны.

Россия уничтожила все украинские тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции

Зеленский подчеркнул, что 80% энергосистемы Украины разрушены, ставя страну в чрезвычайно сложное положение на пороге зимы.

"Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С такими масштабами разрушений, что это будет при жизни?", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что действия России являются попыткой принудить Украину к "миру" на условиях Кремля, лишая страну основных ресурсов для выживания и обороны. Он призвал международные организации и страны-партнеры поддержать Украину в это критическое время, в частности помочь восстановить разрушенную инфраструктуру.

Читайте на портале "Комментарии" — Для предотвращения террористических атак России на украинские атомные электростанции существует несколько важных шагов, среди которых укрепление системы противовоздушной обороны и дипломатическое давление через МАГАТЭ. Однако ключевым способом остается применение силы, сказал в интервью РБК-Украина советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский рассказал, как Китай помогает России готовить обстрел украинских АЭС.