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Зеленский раскрыл масштабы разрушения энергосистемы Украины

Президент Зеленский в выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что РФ атакует энергетическую инфраструктуру, чтобы вынудить Украину сдаться

сегодня, 17:19
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Черновалова Кристина

На состоявшихся 25 сентября дебатах Генеральной ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким обвинением в адрес России. Он заявил, что российская армия намеренно уничтожила большинство украинских тепловых электростанций и значительную часть гидроэлектростанций, что привело к катастрофическому снижению энергетических мощностей страны.

Зеленский раскрыл масштабы разрушения энергосистемы Украины

Россия уничтожила все украинские тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции

Зеленский подчеркнул, что 80% энергосистемы Украины разрушены, ставя страну в чрезвычайно сложное положение на пороге зимы.

"Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С такими масштабами разрушений, что это будет при жизни?", — отметил Зеленский.                                                                    

Президент отметил, что действия России являются попыткой принудить Украину к "миру" на условиях Кремля, лишая страну основных ресурсов для выживания и обороны. Он призвал международные организации и страны-партнеры поддержать Украину в это критическое время, в частности помочь восстановить разрушенную инфраструктуру.                      

Читайте на портале "Комментарии" — Для предотвращения террористических атак России на украинские атомные электростанции существует несколько важных шагов, среди которых укрепление системы противовоздушной обороны и дипломатическое давление через МАГАТЭ. Однако ключевым способом остается применение силы, сказал в интервью РБК-Украина советник главы офиса президента Михаил Подоляк. 

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский рассказал, как Китай помогает России готовить обстрел украинских АЭС. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BKUR_RAbp6s&t=2s
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