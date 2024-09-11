Зеленский раскрыл информацию, как Россию будут принуждать к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план, который будет подготовлен и представлен на втором саммите мира, должен оказать влияние на Россию, заставив ее прекратить войну.

Владимир Зеленский

При этом президент сообщил, что сначала этот план победы намерен обсудить с президентом США Джо Байденом.

По его словам, реализация этого плана во многом зависит от поддержки Соединенных Штатов, а также других партнеров Украины.

"Я думаю, все понимают, что есть объем влияния и есть объем помощи", — добавил президент.

Зеленский также пояснил, что цель плана состоит в значительном усилении Украины, которое будет иметь психологическое, политическое и военное влияние на решение России прекратить войну. Президент подчеркнул, что план должен быть представлен ко второму саммиту мира, чтобы "заставить Россию к дипломатическому завершению войны".

"Если партнеры поддержат его – он точно облегчит Украине заставить Россию к окончанию войны", — подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации агентства EFE, президент Владимир Зеленский осознает, что помощь союзников в войне с Россией будет сокращаться, поэтому он работает над планом, как завершить войну с РФ уже осенью. Главная задача Украины – заставить РФ пойти на мир на приемлемых для Киева условиях. Впрочем, и сам Зеленский говорил о том, что у него есть "план победы" над Россией. Президент отмечал, что его идея состоит в том, чтобы передать документ партнерам и заставить РФ прекратить войну. Одним из главных активов для достижения этого, по его словам, станет успех украинской операции в российском Курском районе, где Киев контролирует около 1300 квадратных километров через месяц после того, как начало свое трансграничное наступление. Кроме возможности обмена оккупированными территориями между Киевом и Москвой, план победы имеет экономический аспект и предложения по роли, которую Киев должен играть в архитектуре международной безопасности.



