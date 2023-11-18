Зеленский: ПВО сбили почти тридцать "шахедов"

За минувшую ночь в небе Украины было уничтожено почти 30 "шахедов". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Уничтожение "шахедов"

"Благодарю всех воинов мобильных огневых групп, авиацию наших Воздушных сил и зенитных ракетных войск. Ваша меткость, ребята, — это буквально жизнь для Украины. Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары мощнее. Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину", — заявил в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский.

Кстати, один из вражеских дронов из ПЗРК уничтожил будущий сержант – старший солдат Николай Салабуда – стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады. Примечательно, что это был первый пуск и первое сбивание.



По данным Воздушных сил ВСУ противник запустил 38 ударных БПЛА "Шахед", из них было сбито 29.

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