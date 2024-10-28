Зеленский прямо сказал, какую позицию в войне занимает генсек ООН Гутерреш

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит на саммит БРИКС в Россию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша свидетельствует о его скрытой поддержке РФ. По его словам, любые заявления о "нейтральности" по отношению к войне в Украине кажутся "пророссийскими".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью The Times of India отреагировал на решение Антониу Гутерреша посетить Россию, который в июне проигнорировал визит на саммит мира в Швейцарию по вопросу войны в Украине. По словам Зеленского, это "сюр" и такая оценка касается не только ООН, но и других стран.

Как объясняет президент, страны, заявляющие о своей "нейтральной позиции" по поводу войны в Украине "очень помогают исключительно России".

"Это, я считаю, знаете, такая скрытая поддержка России. И я считаю, те, кто присутствовал там и говорил о своей нейтральности, и говорил о том, что хочет помочь разрешению этого конфликта, по моему мнению, кажутся более пророссийскими. Потому что Россия начала эту войну и продолжает", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на критику МИД Украины по поводу визита Антониу Гутерреша к российскому диктатору Владимиру Путину. Как пояснил замглавы генсека ООН, посещение Гутеррешем саммита БРИКС считается стандартной практикой ООН.

Также "Комментарии" писали о том, что Антониу Гутерреш призвал Путина к миру в Украине. Российский диктатор в насмешливой манере ответил генсеку ООН на его просьбу и сравнил полномасштабное вторжение России в Украину со ссорой в семье, которые иногда, по словам Путина, встречаются.