Зеленский прямо признал, с чем Запад жестко подставил Украину

Украина надеялась, что ее военные усилия будут активизированы прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками нынешним летом, но прошла уже большая часть лета, но Киев все еще в ожидании западных истребителей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью BBC сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", — сказал Владимир Зеленский, отметив, что благодарен за то, что предоставлено Украине.

При этом президент подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам сбить доминирование России в воздухе и разблокировать небо.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.

"У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", — сказал Зеленский в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

На днях министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что самолеты в Украину прибудут в ближайшее время. Также Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в текущем году.

Отметим, обратило на себя внимание заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 11 июля, который заявил, что сейчас уже можно сказать, что нет никаких сомнений в том, что этим летом в украинском небе появятся современные истребители F-16. Речь идет о первой волне поставок. Впрочем, в Украине нуждается больше самолетов.

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что по понятным причинам он не может поделиться маршрутом самолетов F-16. Когда их украинцы увидят в украинском небе, то, по мнению министра, все вопросы будут сняты.

"Мы обещали, что летом 2024-го в украинском небе будут биться F-16, и это обещание выполнено". Это только первая волна. На самом деле нам нужно больше самолетов, и вопрос поставки, поступление первой волны F-16 уже решен", — подчеркнул глава МИД.



