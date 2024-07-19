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Зеленский прямо признал, с чем Запад жестко подставил Украину

Президент заявил, что прошло 18 месяцев, а самолеты до нас так и не долетели

сегодня, 07:20 comments2232
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Кравцев Сергей

Украина надеялась, что ее военные усилия будут активизированы прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками нынешним летом, но прошла уже большая часть лета, но Киев все еще в ожидании западных истребителей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью BBC сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский прямо признал, с чем Запад жестко подставил Украину

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", — сказал Владимир Зеленский, отметив, что благодарен за то, что предоставлено Украине.

При этом президент подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам сбить доминирование России в воздухе и разблокировать небо.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.

"У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", — сказал Зеленский в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

На днях министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что самолеты в Украину прибудут в ближайшее время. Также Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в текущем году.

Отметим, обратило на себя внимание заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 11 июля, который заявил, что сейчас уже можно сказать, что нет никаких сомнений в том, что этим летом в украинском небе появятся современные истребители F-16. Речь идет о первой волне поставок. Впрочем, в Украине нуждается больше самолетов. 

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что по понятным причинам он не может поделиться маршрутом самолетов F-16. Когда их украинцы увидят в украинском небе, то, по мнению министра, все вопросы будут сняты.  

"Мы обещали, что летом 2024-го в украинском небе будут биться F-16, и это обещание выполнено". Это только первая волна. На самом деле нам нужно больше самолетов, и вопрос поставки, поступление первой волны F-16 уже решен", — подчеркнул глава МИД.




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Обсуждения

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я

сегодня, 07:44

про літаки - велено чекати обіцяного... усе йде по плану. тим більш наразі актуальніші віденські трамвайні зупинки у Дніпрі, але чи не поспішили... ними ж ще потрібно навчитися користуватися Сказали спочатку треба навчитися плигати у пустий басейн, а вже потім воду напускати стануть. а найкраще рішення, коли хочеться їсти, зЇсти канфету... треба поміркувати над тим щоб інвестувати у будівництво в Африці туалетів та бідуючим африканцям спершу набудували, а вже потім їм канфет від європейської солідарності баржу пообіцяти, в зимку їм сніг будемо до канфет пропонувати на умовах EXW за євро, і, обовЯзково, треба це у Конституцію України вписати, бажано не чекаючи , адже усе можливо.

Донбас

сегодня, 06:48

'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Спочатку протягнули закон про моГілізацію, паралізували чоловіків, тепер все більше податків, штрафів і вилучення майна. Все це робиться бендерівськими гнидами з влади, щоб добити народ. А люди мовчать, бо ж під час війни негоже. Гоже, люди, гоже. Бо скоро ми не матимемо жодних прав і все нажите вкрадуть ці віблядки. Відстрілювати ціх бандерівських депутатів-виблядків пора вже. Пора цю сволоту, цих тварюк могілізувати.


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