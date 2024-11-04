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Зеленский провел Ставку: на повестке дня были два ключевые вопросы

Противодействие КАБам и не только стало ключевым во время заседания Ставки

сегодня, 16:10
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Обсуждалось два ключевых проблемных вопроса: усиление противовоздушной обороны (ППО), а также новые решения по борьбе с вражескими управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале президента.

Зеленский провел Ставку: на повестке дня были два ключевые вопросы

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Во время ставки был заслушан доклад исполняющего обязанности командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко по борьбе со средствами российского воздушного террора.

В частности, были обсуждены: усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются; разработка новых решений в борьбе с КАБами; усиление мобильных огневых групп.

"Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", — сообщил украинский лидер.

Также был доклад об отечественном производстве и результатах контрактации на текущий год и планирование на следующий: снаряды; оружие; техника; средства РЭБ; дроны.

"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", — добавляет президент.

В том же числе был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно дальнобойных дронов, определения приоритетов, а также планирования операций.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12330
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