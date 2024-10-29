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Зеленский поговорил с президентом Кореи о привлечении войск КНДР на войну: детали

Украина и Южная Корея усиливают сотрудничество из-за возможного привлечения войск КНДР на войну.

сегодня, 11:35
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, в котором обсудил вовлечение северокорейских военных в войну на стороне РФ. По словам Зеленского, война в Украине выходит за пределы двух стран.

Зеленский поговорил с президентом Кореи о привлечении войск КНДР на войну: детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с Юн Сок Йолем предоставил ему свежую информацию о перемещении трех тысяч военных КНДР на российских полигонах, находящихся в непосредственной близости от боевых действий. Кроме того, по словам президента, всего Северная Корея планирует отправить на войну в Украину 12 тыс. своих солдат.

"Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один – эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств", — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что договорился с лидером Южной Кореи усилить сотрудничество между разведывательными службами, обмен разведданными, а также наладить контакты на всех уровнях. Зеленский подчеркнул, что Украина совместно с Республикой Корея планирует выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству совместных партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея посчитала, на сколько времени хватит боеприпасов в КНДР, если Ким Чен Ын увеличит военную помощь для РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что привлечение войск КНДР на войну в Украину может оказаться большой ошибкой для российского диктатора Владимира Путина. Таким образом, Южная Корея может начать активно помогать Украине в военной сфере.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12248
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