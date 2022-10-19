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Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: появились первые подробности

В ходе переговоров главы двух государств также обсудили ход войны России против Украины

сегодня, 20:02 comments1354
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава государства провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики говорили о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на украинского президента в Twitter .

Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: появились первые подробности

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", — сообщил Владимир Зеленский.

По информации турецкого издания Hurriyet , во время переговоров глав 2 государств также говорили о ходе войны России против Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что должно быть сохранено при любых обстоятельствах видение дипломатического решения. Кроме того, он заявил, что готов внести любой вклад в прекращение войны из-за диалога.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина и Эрдогана большие планы на Европу. Президент России Владимир Путина и его коллега Тайип Эрдоган планируют сделать Турцию новым центром для энергоресурсов ЕС. Такие идеи не нравятся европейцам, поскольку ЕС стремится быть независимым от газа России. С самого начала полномасштабного вторжения отношения между Москвой и Анкарой продолжают сближаться. Президенты в этом году уже встретились четырежды, Турция увеличила импорт российской нефти в два раза. Также россияне, сбежавшие от мобилизации из РФ в Турцию, снимают жилье и возглавили список иностранных граждан, наиболее покупающих жилье в стране.



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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1582757110634647554
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