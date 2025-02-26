Зеленский провел "очень важную" ставку: не стал скрывать, о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля провел Ставку верховного главнокомандующего и остался ею доволен. Заседание Ставки касалось актуальных вызовов для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".

Зеленский остался доволен ставкой, посвященной потенциалу ВСУ. Фото: Офис президента

"Я проводил очень важную Ставку. У нас сегодня была серьезная военная ставка, потому что есть много разных вызовов. И что бы ни было, какие бы отношения у нас с партнерами ни были, но системы противовоздушной обороны, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, борьба с ними и производство своих — это также серьезная тематика", — заявил президент.

По его словам, во время сегодняшнего совещания были проанализированы вопросы дальнобойного вооружения, в том же числе и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас у партнеров Украины есть понимание того, что именно сегодня ожидает от них Киев, добавил президент. По словам Зеленского, он доволен сегодняшней ставкой.

Портал "Комментарии" напоминает, что, по заявлению Зеленского, Силы обороны нуждаются в дополнительных 20 комплексах Patriot для защиты украинского воздушного пространства. Об этом президент сказал 23 февраля во время пресс-конференции, приуроченной к трехлетию полномасштабного российского вторжения.





"Нам нужно еще 20 Patriot. Это точно $30-35 млрд. Если США дадут нам $35 млрд "петриотами", то мы будем считать, что они вложились, инвестировали $35 млрд. И мы с нашей стороны готовы будем вкладывать $35 млрд.", — сказал Зеленский, подчеркнув, что пока "не все системы, обещанные еще с Вашингтонской конференции НАТО", не были предоставлены Украине.



