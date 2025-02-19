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Украина намерена получить разрешение на производство ракет для системы Patriot

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и системах Patriot, поскольку вопросы помощи затягиваются.

19 февраля 2025, 14:30
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Клименко Елена

Украина готова обучать своих граждан и не нуждается в иностранных войсках на своей территории. Однако для эффективной обороны важно получить разрешения на производство ракет для таких систем ПВО, как Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 февраля.

Украина намерена получить разрешение на производство ракет для системы Patriot

Система ПВО Patriot. Фото: 24 Канал

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и системах Patriot, поскольку вопросы помощи затягиваются. Он отметил, что еще во время избирательной кампании обращался в США с просьбой разблокировать пакет помощи для Украины даже если это не включает военную поддержку или вступление в НАТО.

"Это именно те вещи, которые вызывают тревогу. И поэтому, когда мы обсуждаем что-то столь важное, я говорил представителям Соединенных Штатов: вы можете предоставить гарантии безопасности. Вы не хотите отправлять войска. Вы не хотите НАТО. Но можем ли мы получить достаточно систем Patriot? Сначала мы хотим получить их, а потом уже двигаться дальше. Ии говорил, что мы полагаемся на вашу политику, разблокируйте пакет и помогите нам", — заявил он.

Напомним, что одна из украинских компаний уже наладила производство защитных панцирей для ЗРК Patriot. Ранее компания производила бронезащиту для танков Т-64, Т-72, M1 Abrams, БМП Bradley и готовится к интеграции на Leopard 2. Военные уже получили более 300 таких экранов.

Ранее "Комментарии" писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране на сегодняшний день осложилась катастрофическая ситуация с ракетами для ПВО.



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