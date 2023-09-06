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Зеленский прокомментировал обстрел рынка, назвав россиян нелюдями

Россияне нанесли артиллерийский удар по рынку в Константиновке Донецкой области - погибли 16 человек

сегодня, 16:14
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал сегодняшний артиллерийский налет россиян на рынок Константиновки Донецкой области, от которого погибли 16 человек. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский прокомментировал обстрел рынка, назвав россиян нелюдями

Последствия российского артудара. Фото - министр МВД Игорь Клименко

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная нелюдь, — заявил Владимир Зеленский. — В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, ничем не провинившиеся. Много раненых".


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– К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно скорее победить это российское зло, — написал также Владимир Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал россиян "сумасшедшими террористами".

Кроме 16 погибших, еще травмированы 28 человек, сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Напомним, некоторые мировые лидеры предлагают инициировать переговоры между Украиной и Россией. Такими публичными предложениями отличились преимущественно союзники России или страны, настроенные антизападно – руководители Венгрии, Беларуси, Бразилии, а также Папа римский Франциск.

Украина, в свою очередь, неоднократно отрицала возможность переговоров с Путиным, пока армия России находится в Украине. Об этом не раз заявил президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а вчера такое заявление распространил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, уступчивость части западной элиты трактуется Россией как слабость и подталкивает ее к новым захватам. Такая политика уступок приведет к захвату мира авторитарными режимами, считает Данилов.

Тем временем, в Кремле отреагировали на совместные военные учения Армении и США.

В Румынии сделали новое заявление по поводу падения российских беспилотников на территории страны.

А в ГУР намекнули, что смерть Пригожина еще не подтверждена.



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