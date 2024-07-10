Зеленский призвал США к решению, без которого невозможна победа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, призвал США разрешить Украине уничтожать российскую авиацию на территории РФ, поскольку это позволит защитить украинские города от ударов УАБами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства напомнил, что один из самых больших украинских городов – Харьков продолжает страдать от российских ударов. Люди не могут привыкнуть к этому ужасу, от которого постоянно страдают.

"В мае-июне мы добились значительной победы, мы остановили российское продвижение на Харьков, второй по величине украинский город, который находится близко к российской границе. Российской армии было приказано пойти в зону нанесения артиллерийского поражения по Харькову, но смелость наших мужчин и женщин, а также американское разрешение бить по военным целям в России сделали свою работу. И я благодарен вам, я благодарен президенту Байдену за это разрешение, и всем в конгрессе кто помогал", – высказался президент.

По его словам, это российское наступление захлебнулось. и украинская армия отбрасывает оккупантов из зон вблизи Харькова. ВСУ также уничтожили пусковые установки российских ракет, которые били по Харькову более двух лет каждый день, и это предоставило Харькову защиту от ракетных ударов.

Зеленский отметил, что, если снять все ограничения и позволить Украине уничтожать самолеты РФ на территории России, это позволит украинским защитникам сделать более безопасными другие города.

"Представьте, как много мы можем достичь, когда снимутся все ограничения. Также сейчас мы можем защитить наши города от российских УАБов, если американское лидерство шагнет вперед и позволит нам уничтожать российскую военную авиацию на их базах, это также принесет немедленный результат, и мы ждем этот шаг", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина может значительно ограничить российские действия на юге и вытеснить россиян, если США помогут с дальнобойными способностями против российской армии и логистики в нашем украинском Крыму.

Президент подчеркнул, что украинские власти говорят об этом со всеми нашими партнерами.

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