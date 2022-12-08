Зеленский присвоил посмертные награды погибшим на Херсонщине черкасским полицейским

8 декабря президент подписал Указы о присвоении государственных наград четырем черкасским полицейским, взорвавшимся на каскаде мин. О подписании указов о награждении государственными наградами – посмертно – полицейских, чьи жизни были унесены вчера на Херсонщине российскими минами , рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, "пишут "Комментарии" .

Зеленський присвоїв посмертні нагороди черкаським поліцейським, що загинули на Херсонщині





Начальнику Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилу Куратченко присвоили звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).





Орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно) наградили старшего инспектора отдела взрывотехнической службы полиции Черкасской области капитана полиции Игоря Мельника, старшего инспектора-кинолога кинологического центра полиции Черкасской области капитана полиции Сергея Ненаду и помощника дежурного СРПП Уманского.





" Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач – когда изъяли оружие и боеприпасы из хранилища кафиров, которых было оставлено много на Херсонщине, – полицейские попали в минную ловушку ", — подчеркнул Президент.

По словам Зеленского, это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных "фугасов", растяжек, заминированных построек, машин и инфраструктуры.





" Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жесток и подле, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО ", — добавляет Зеленский.





Как писали "Комментарии", почти каждый кабинет здания Службы безопасности Украины в Херсоне был заминирован российскими оккупантами. Российскую мину обнаружили даже под принтером.

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