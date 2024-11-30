"Зеленский приобрел отель на курорте Куршевель во Франции": что известно

Вражеская пропаганда распространяет фейковое сообщение о том, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел отель Palace Des Neiges на горнолыжном курорте Куршевель во Франции стоимостью 88 миллионов евро.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В видео утверждается, что гостиница была приобретена через компанию Film Heritage Inc, связываемую с семьей Президента. Для создания иллюзии достоверности в репортаже показывают сайт отеля, где указывается, что он принадлежит этой фирме.

Однако, как выяснил Центр противодействия дезинформации СНБО, этот веб-ресурс является фейковым и не имеет никакой связи с гостиницей. Сайт был создан 22 ноября 2024, что может свидетельствовать о его использовании для распространения дезинформации.

На официальном же веб-сайте гостиницы указан совсем другой владелец.

Следовательно, это очередной фейк в рамках российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию Главы государства, отмечают в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Бойцы "Азова" назвали Трампа фейковым президентом и сожгли его книгу": что известно

Российские Telegram-каналы распространяют видео, как военнослужащие "Азова" якобы сожгли книгу новоизбранного президента США Дональда Трампа "Искусство заключать соглашения" и назвали его предателем и трусом из-за его мирного плана.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что видео является фейковым. Закадровое произношение украинских слов свидетельствует о том, что это очередная российская постановка. Запись распространяли исключительно российские информационные помойки и страницы в соцсетях – его растиражировали семь вражеских ресурсов с охватом аудитории в 2,7 млн. человек.

"Это свидетельствует о спланированной информационной операции, цель которой показать, что украинские военнослужащие агрессивно восприняли намерения Трампа по окончании войны в Украине. И таким образом — подорвать международную поддержку Украины. Это уже не первая такая попытка — раньше враг распространял видеоролики, на которых якобы украинские военные сжигают манекен Трампа", – пишут в Центре.