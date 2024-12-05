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Зеленский принял решение о пехоте: кого больше не будут отправлять на штурмы

Зеленский принял важное решение относительно медиков: что изменится

5 декабря 2024, 20:24
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Кречмаровская Наталия

Осенью сетью интернет распространялась информация, что медиков переводят для усиления частей поближе к линии боевого столкновения. Но фактически украинские политики сообщали, что медики отправляются на фронт. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию и принял решение. Об этом идет речь в указе от 5 декабря на сайте президента Украины.

Зеленский принял решение о пехоте: кого больше не будут отправлять на штурмы

Решением запрещается переводить медиков на военные должности, не связанные с медицинской службой. Медработники смогут перевестись только по собственному желанию.

Зеленский принял решение о пехоте: кого больше не будут отправлять на штурмы - фото 2


В СНБО отметили, что Кабинет министров Украины получил поручение принять в месячный срок решение о дополнительном нормативно-правовом урегулировании установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанных с медицинской практикой, кроме случаев, когда это предназначение происходит по собственному желанию такого лица.

Также правительство получило задачу проработать в месячный срок вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования во время действия военного положения военнообязанных медицинских работников. В частности, речь идет о снятии ограничений по количеству военнообязанных работников здравоохранительных учреждений, имеющих право быть забронированными.

Зеленский принял решение о пехоте: кого больше не будут отправлять на штурмы - фото 3


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/8172024-53005
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