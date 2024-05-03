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Зеленский предупредил украинцев о планах врага и сказал, к чему готовиться

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-террорист Россия готовится сделать все для того, чтобы расширить свои наступательные действия на фронте. По его словам, западные союзники должны помочь Украине сорвать планы врага

3 мая 2024, 19:46 comments4637
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина находится буквально на кануне нового этапа войны с Россией, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, российские террористы готовятся к тому, чтобы попытаться расширить свои наступательные действия.

Зеленский предупредил украинцев о планах врага и сказал, к чему готовиться

Владимир Зеленский

Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия",
– подчеркнул глава Украины.

Кроме того, президент отметил, что в таких условиях все граждане Украины, а также западные союзники должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы террористической России. По его словам, очень важно доказать, что захватчики ни в коем случае не смогут достичь каких-то своих целей в войне в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным украинской разведки, оккупанты готовятся пойти в наступление в конце мая или начале июня. При этом под угрозой могут оказаться два новых города – Сумы и Харьков. Как отметили в ГУР Минобороны, у врага есть планы по захвату этих городов.

Чтобы противодействовать враждебной агрессии, Украине крайне необходимо оружие от западных партнеров. Известно, что ее поставки уже начались. Однако, по данным западных СМИ, сейчас начались поставки западного вооружения в Украину. Впрочем, якобы у американских чиновников есть пессимистические прогнозы по поводу интенсивности этих поставок. Они считают, что Соединенные Штаты не смогут постоянно поддерживать их высокий темп. Кроме того, НАТО нужно подумать о том, какое вооружение можно предоставить Украине. Чиновники предполагают, что следующие виды помощи могут поступить Украине в конце лета, а может даже и позже.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z_RED_sL4HA
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