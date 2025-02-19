Зеленский предупредил украинцев: что произойдет, если США прекратят поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки США победа Украины действительно невозможна. Это не преувеличение. Он также предостерег о возможной угрозе нападения РФ. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Владимир Зеленский сделал в интервью ARD Mediathek.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства заявил, что победа Украины без поддержки Соединенных Штатов невозможна, однако России не удастся оккупировать страну. Он подчеркнул, что военная и финансовая помощь США является критически важной для продолжения сопротивления агрессору.

Также Владимир Зеленский отметил, что любые дискуссии о привлечении американских военных могут привести к прекращению поддержки со стороны Вашингтона.

Говоря об отношениях между США и Россией, он отметил, что Дональд Трамп имеет близкие отношения с Владимиром Путиным, хотя, по его мнению, полноценные дружеские отношения между главами этих государств невозможны.

Кроме того, Владимир Зеленский предостерег, что Россия рассматривает возможность нападения на страны НАТО, в частности на Литву или Польшу, что создает серьезную угрозу для безопасности всего региона.

Он также отметил, что никогда не жалел о своем решении баллотироваться в президенты и даже в случае отсутствия этой должности остался бы в Украине.

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