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Трамп открыто пошел против Зеленского: в чем обвинил

FT пишет о том, что Трамп критикует Зеленского и настаивает на проведении выборов

19 февраля 2025, 12:43
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии обрушился с критикой на украинское руководство, а также на президента Украины Владимира Зеленского, и заявил, что в Украине должны пройти выборы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Трамп открыто пошел против Зеленского: в чем обвинил

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп раскритиковал действия президента Владимира Зеленского в отношении войны и сказал, что в Украине "давненько не было выборов".

"Это не дело России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран… Сейчас в Украине есть руководство, которое позволило развязать войну, которой не должно было быть", — заявил он.

Президент США также сказал, что он "очень разочарован" тем, что Украина "расстроена тем, что у нее нет места" на переговорах в Эр-Рияде, упрекнув Киев в том, что он не прекратил войну. "Ну, у них было место в течение трех лет, а до этого было много времени, это можно было бы решить очень легко", — сказал Трамп.

Как напоминают авторы материала, срок полномочий Зеленского истек в прошлом году, однако Украина заявляет, что сможет провести выборы только после того, как прекратятся боевые действия и будет отменено военное положение.

Читайте также на портале "Комментарии" — после прямых переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии распространилось много слухов о том, о чем же договорились Вашингтон и Москва. В частности, бывший посол США в России Майкл Макфол опубликовал в сети информацию, согласно которой американцы предлагали россиянам сохранение оккупированных территорий, никакого НАТО для Украины, никаких американских войск в Украине и в Европе, ослабление санкций.

Также издание "Комментарии" сообщало – турбулентность начинается: из мишуры слов главными в заявлении Трампа по Украине есть два тезиса.




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Источник: https://www.ft.com/content/2506b4ae-52f3-4adb-9dd2-7f07a153316d
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