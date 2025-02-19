Все-таки договорняк: стало известно, что США предложили РФ на переговорах

После прямых переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии распространилось много слухов о том, о чем же договорились Вашингтон и Москва. В частности, бывший посол США в России Майкл Макфол опубликовал в сети информацию, согласно которой американцы предлагали россиянам сохранение оккупированных территорий, никакого НАТО для Украины, никаких американских войск в Украине и в Европе, ослабление санкций.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Бывший посол утверждает, что именно такие предложения Вашингтон сделал Москве. При этом о том, что могли предложить переговорщики Путина – ничего не сообщается.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп , комментируя возможное разочарование Украины из-за ее отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии, сказал, что он разочарован из-за затяжной продолжительности войны. Как сообщает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго.

На вопрос, что он думает о том, что Украина, воюющая против России уже три года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за ее отсутствия на переговорах, Трамп сказал: "Это я разочарован, что идет война уже три года. Этого бы не произошло, будь я президентом. Они разочарованы, что не получили место". Дональд Трамп в очередной раз заявил, что якобы "это можно было решить очень легко", и "даже посредственный переговорщик мог это решить".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не предоставлять легитимности встречи между чиновниками США и России в Эр-Рияде. Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника.

Находясь с визитом в Турции, Владимир Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию. Он также добавил, что отложил визит в королевство, который первоначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет совпадений".



