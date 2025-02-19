Встреча США и РФ все переиграла: почему на самом деле Зеленский отменил один из важных визитов

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать легитимности встречи между чиновниками США и России в Эр-Рияде. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Находясь с визитом в Турции, Владимир Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.
Он также добавил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет совпадений".
Отметим, во вторник состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, где стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.
Президент США сказал, что не против введения в Украину европейских военных, но американские войска он не отправит.
Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения выборов в Украине.
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