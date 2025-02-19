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Встреча США и РФ все переиграла: почему на самом деле Зеленский отменил один из важных визитов

Reuters пишет о том, что Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и РФ

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать легитимности встречи между чиновниками США и России в Эр-Рияде. Как передает портал "Комментарии", об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника.

Встреча США и РФ все переиграла: почему на самом деле Зеленский отменил один из важных визитов

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Находясь с визитом в Турции, Владимир Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.

Он также добавил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет совпадений".

"(Украина. – Ред.) не хотела, чтобы то, что произошло в Эр-Рияде, выглядело легитимным", – сказал Reuters один из источников.

Отметим, во вторник состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, где стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.

"У них (у Украины – ред.) было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров", — заявил Дональд Трамп.

Президент США сказал, что не против введения в Украину европейских военных, но американские войска он не отправит.

Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения выборов в Украине.

"В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг", — заявил американский президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп заявил, что россияне разрушили бы столицу Украины, если бы хотели.




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Источник: https://www.reuters.com/
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