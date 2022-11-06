Зеленский предупредил страны, помогающие России продолжать войну в Украине

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Лиля Воробьева
Любая страна, помогающая РФ продолжать войну в Украине, должна отвечать за последствия войны. Соответствующее заявление сделал президент Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
"Совершенно каждый, кто помогает России продолжать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны", — заявил украинский президент.
Владимир Зеленский заявил, что целый мир будет знать, что Иран помогает РФ продолжать войну в Украине и действие мировых угроз, вызванных действиями страны-агрессора.
"Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру. А это значит ближе к полному преодолению продовольственного кризиса. Ближе к преодолению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации энергорынка. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа", — сказал он. Владимир Зеленский.
Напомним, что "Комментарий" сообщали о том, что Зеленский рассказал, что в ближайшие недели ожидает хорошие новости . Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в ближайшие недели ожидает хорошие новости относительно систем ПВО для Украины. Зеленский сказал во время видеообращения, что украинская военная верхушка рассматривала возможные варианты мер безопасности против российских атак ракетами и дронами-камикадзе. Украинский президент подчеркнул, что ВСУ имеет значительные успехи в сбитии беспилотников и ракет, хотя заметил, что есть над чем работать, ведь нужна безопасность всего неба над Украиной. Следует отметить и объяснить, что ПВО – это противовоздушная оборона для страны, а ПРО – противоракетная оборона.
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