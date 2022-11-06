Зеленский предупредил страны, помогающие России продолжать войну в Украине

Любая страна, помогающая РФ продолжать войну в Украине, должна отвечать за последствия войны. Соответствующее заявление сделал президент Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения.

"Совершенно каждый, кто помогает России продолжать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия войны", — заявил украинский президент.

Владимир Зеленский заявил, что целый мир будет знать, что Иран помогает РФ продолжать войну в Украине и действие мировых угроз, вызванных действиями страны-агрессора.

"Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру. А это значит ближе к полному преодолению продовольственного кризиса. Ближе к преодолению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации энергорынка. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа", — сказал он. Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарий" сообщали о том, что Зеленский рассказал, что в ближайшие недели ожидает хорошие новости . Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в ближайшие недели ожидает хорошие новости относительно систем ПВО для Украины. Зеленский сказал во время видеообращения, что украинская военная верхушка рассматривала возможные варианты мер безопасности против российских атак ракетами и дронами-камикадзе. Украинский президент подчеркнул, что ВСУ имеет значительные успехи в сбитии беспилотников и ракет, хотя заметил, что есть над чем работать, ведь нужна безопасность всего неба над Украиной. Следует отметить и объяснить, что ПВО – это противовоздушная оборона для страны, а ПРО – противоракетная оборона.



