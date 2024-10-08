Зеленский предложил определиться, как закончится война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к международным партнерам, чтобы те определились, как они видят окончание войны в Украине. По словам Зеленского, таким образом, можно будет выйти на ракурс завершения войны.



Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина

Владимир Зеленский в вечернем обращении за 7 октября заявил, что согласовал график переговоров на следующую неделю, включающий встречи со многими партнерами. По словам президента, украинские чиновники покажут План победы всем странам, которые могут приблизить мир и усилить Украину.

"Важно, что перспектива в целом должна быть понятна каждому в нашей стране", — объясняет Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что публично План победы будет опубликован после того, как он получит все предложения партнеров и включит те, что могут усилить возможности Украины закончить войну.

"Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ выяснили, почему Владимир Зеленский совершил визит в США. Основной темой были возможности для переговоров с Россией о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на выход украинских сил из Угледара. По словам президента, такая ситуация произошла из-за отсутствия соответствующего оружия, которое могли бы предоставить международные партнеры. Сам же выход украинских бойцов Зеленский назвал правильным решением, отметив, что важно беречь жизнь украинцев.



