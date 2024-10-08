Зеленский предложил определиться, как закончится война в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к международным партнерам, чтобы те определились, как они видят окончание войны в Украине. По словам Зеленского, таким образом, можно будет выйти на ракурс завершения войны.
Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина
Владимир Зеленский в вечернем обращении за 7 октября заявил, что согласовал график переговоров на следующую неделю, включающий встречи со многими партнерами. По словам президента, украинские чиновники покажут План победы всем странам, которые могут приблизить мир и усилить Украину.
Зеленский подчеркнул, что публично План победы будет опубликован после того, как он получит все предложения партнеров и включит те, что могут усилить возможности Украины закончить войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ выяснили, почему Владимир Зеленский совершил визит в США. Основной темой были возможности для переговоров с Россией о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на выход украинских сил из Угледара. По словам президента, такая ситуация произошла из-за отсутствия соответствующего оружия, которое могли бы предоставить международные партнеры. Сам же выход украинских бойцов Зеленский назвал правильным решением, отметив, что важно беречь жизнь украинцев.
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