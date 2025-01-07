Зеленский посылает новый сигнал Трампу: причем здесь новый прорыв под Курском

Новое наступление ВСУ в Курской области может быть еще одной попыткой показать избранному президенту США Дональду Трампу и его команде, что Украину "имеет смысл поддержать". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW", цитируя австрийского военного историка, полковника Маркуса Райснера.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Историк также отмечает, что рано говорить о "фактическом наступлении", так как это бы означало использование крупных соединений и видов вооруженных сил по всей территории, чтобы достичь целей на оперативном уровне.

"Что мы видим сейчас, так это передовую контратаку с участием до трех бригад или их частей", — говорится в материале.

Кроме того, СМИ пишет, что целей этого движения может быть несколько. Одна из них — "вырваться из пузыря" российских атак с трех сторон, которые происходят последние месяцы. Из-за этого ВСУ, по информации журналистов, уже потеряли около половины ранее занятой украинскими военными территории РФ.

"Цель может заключаться в том, чтобы поставить российские войска в оборонительное положение, чтобы помешать им наращивать наступательные действия", — объяснил редактор The Economist Шашанк Джоши.

Другая цель – дополнительные территории в качестве разменной монеты перед переговорами после инаугурации Трампа. Однако здесь эксперты подчеркивают, что эта атака ВСУ может быть обманным маневром, а основной удар будет нанесен в другом месте.

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