Зеленский поставил ультиматум Западу: пора определяться, украинцы ждут ответ

План победы Украины должен показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Киев победил, или же они желают лишь сдерживать российского диктатора Владимира Путина. Украинцы должны знать ответ на этот вопрос. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "NBC News" заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я хотел показать план победы президенту Байдену (Джо Байден, глава Белого дома, — ред.). Но я хотел ого показать после того, как у нас будет успех в Курской области. И поэтому я до этого это не делал. И поэтому я ему обязательно это покажу. Наше понимание как все должно быть, как Украина может победить", — заявил президент.

По его словам, план построен согласно тому, что он может быть реализован благодаря партнерам Украины, а не благодаря желанию или нежеланию России. Он отметил, что эта "особенность" была важно для него, чтобы никто потом не переспрашивал о том, "пойдет ли на это Кремль".

"От них (россиян — ред.) не зависит этот план. И в этом есть выбор наших партнеров. Или они соглашаются, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе, а готовы только к сдерживанию Путина. И я хочу для нашего народа найти этот ответ также. Он очень важен для этих людей", — отметил Зеленский.

Также президент добавил, что, по его мнению, план победы является субъективным и не зависит исключительно от Украины. В связи с этим он не может быть уверенным в том, что Киеву удастся его реализовать.

"Но мне показалось, что этот план правильный. И первая его часть была именно ответная операция, часть которой вы и увидели на территории Курской области", — пояснил он.

Владимир Зеленский объяснил, что украинский план победы это "4+1". То есть четыре пункта, это то, что необходимо, а один – это после войны.

Глава государства отметил, что он не будет всех деталей рассказывать, но все детали он обязательно обсудит при личной встрече с президентом США Джо Байденом.

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