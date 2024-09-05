Зеленский поставил ультиматум Западу: пора определяться, украинцы ждут ответ

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Кравцев Сергей
План победы Украины должен показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Киев победил, или же они желают лишь сдерживать российского диктатора Владимира Путина. Украинцы должны знать ответ на этот вопрос. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "NBC News" заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, план построен согласно тому, что он может быть реализован благодаря партнерам Украины, а не благодаря желанию или нежеланию России. Он отметил, что эта "особенность" была важно для него, чтобы никто потом не переспрашивал о том, "пойдет ли на это Кремль".
Также президент добавил, что, по его мнению, план победы является субъективным и не зависит исключительно от Украины. В связи с этим он не может быть уверенным в том, что Киеву удастся его реализовать.
Владимир Зеленский объяснил, что украинский план победы это "4+1". То есть четыре пункта, это то, что необходимо, а один – это после войны.
Глава государства отметил, что он не будет всех деталей рассказывать, но все детали он обязательно обсудит при личной встрече с президентом США Джо Байденом.
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