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Зеленский поставил на место Фицо, который не поддерживает выделение военной помощи Украине

Президент Владимир Зеленский вступился за простых словаков, собирающих деньги для Украины и критикуемых их премьером Робертом Фицо. В частности, президент подчеркнул, если не помогать Украине, то ракеты могут полететь и на эту страну

сегодня, 18:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Правительство словацкого премьера Роберта Фицо отказывается от предоставления Киеву военной помощи, в то же время простые словаки организуют сборы, чтобы помочь покупать боеприпасы для Украины.

Зеленский поставил на место Фицо, который не поддерживает выделение военной помощи Украине

Владимир Зеленский

Как отметил президент Владимир Зеленский, скепсис в вопросе поддержки другой страны в войне против захватчика существует, пока туда тоже не придет война. Он пожелал политикам из Словакии, которые до сих пор имеют определенный скепсис относительно дальнейших планов кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы они никогда в жизни не увидели того, что видят украинцы.

По словам президента, если не помогать Украине, то она станет слабее и Путин будет стремиться к тому, чтобы ее полностью разрушить.

При этом Зеленский добавил, если Путин оккупирует Украину, его войска будут на наших границах и тогда российские ракеты уже могут полететь и на территорию Словакии.

Президент добавил, что скептики в Словакии должны понимать, что благодаря Украине их дети ходят в полноценную школу, а не как украинские дети, которые учатся в школах в подвалах.

Кроме того, Зеленский поблагодарил простых словаков за то, что они поддерживают Украину и понимают, что ее важно поддержать в войне с террористической Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что простые словаки собрали для Украины 4 млн евро. Однако словацкий премьер Роберт Фицо высмеял эту помощь и заявил, что это как бы "пукнуть в дерево". По словам премьера, собранные словаками деньги не изменят ситуацию на фронте в Украине.

Кроме того, премьер Словакии заявил, что средства США и ЕС, выделенные на военную поддержку Украины, якобы также "ничего не изменят". Он заявил, что все деньги будут потрачены, а также предположил, что их даже могут разворовать.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/10/7185712/
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