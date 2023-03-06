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Зеленский и Залужный имеют разные взгляды на бои за Бахмут – Bild

Между президентом Украины и генералом ВСУ произошел спор из-за тактики военных действий в Бахмуте

сегодня, 18:56
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Автор:

Slava Kot

Зеленский и Залужный имеют разные взгляды на бои за Бахмут – Bild

Зеленский и Залужный имели спор из-за Бахмута. Фото из открытых источников

Украинские лидеры Владимир Зеленский и генерал Валерий Залужный имеют несколько иные позиции по военной тактике, касающейся боев за украинский город-крепость Бахмут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.


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Как сообщает издание Bild, между украинскими деятелями возник спор из-за военной тактики в Бахмуте. Валерий Залужный рекомендовал Зеленскому вывести украинские войска из Бахмута, однако они до сих пор остаются на позициях. Залужный пытается победить российские силы, однако заботится о своих погибающих солдатах. Немецкое издание считает, что позицию Залужного разделяет большинство воюющих в Бахмуте солдат, ведь город не имеет стратегического значения.

"Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город содержат", — рассказывает украинский военный аналитик изданию Bild, решивший остаться анонимным.

По информации Bild, другая сторона аргументирует, что ВСУ должны оставаться в Бахмуте, иначе подобные бои будут близ других городов на востоке Украины. Кроме того, в Бахмуте гибнет большое количество личного состава россиян.

"Мы убиваем их в соотношении 1:7 – это единственная военная причина держать Бахмут. Но войска должны были быть выведены три недели назад, когда россияне взяли Красную Гору", — рассказывает другой военный советник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал рассказал о значении Бахмута в войне.

Также "Комментарии" писали, что Олаф Шольц назвал условия Путина для начала мирных переговоров.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-praesident-streitet-mit-general-ueber-die-blutigste-schlacht-des-krieges-83106290.bild.html
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