Зеленский посетил Харьков и сделал ряд заявлений относительно защиты города и облегчения жизни гражданским

Президент Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и осмотрел строительство оборонительных рубежей. Он заявил, что страна-агрессор РФ хочет сделать все для того, чтобы вынудить жителей Харькова и области уехать из региона.

Владимир Зеленский

"Все, что касается Путин, превращается в руины"

, – подчеркнул президент.

В этом контексте он добавил, что есть решение по усилению противовоздушной обороны Харькова, однако в этом вопросе все зависит от партнеров.

"Все наши партнеры в мире должны знать, что доверие к ним и будущее демократического, свободного мира можно получить именно сейчас и именно в таких городах, как наш Харьков, как Запорожье, как Херсон, как многие города Сумщины, Донбасса, как Николаев, как города Черниговщины, Днепровщины – все, где нужна ПВО",

– подчеркнул президент.

По его словам, жители этих городов, страдающих от российского террора, нуждаются в политической воле мира. Они ждут решения, что получить возможность жить и побеждать тот террор, который им устроила Россия.

Кроме того, президент отметил, что сейчас в Харькове работают над созданием необходимых условий, которые уменьшили бы дефицит электричества. Как подчеркнул Зеленский, город должен получить более легкие графики отключений.

"Кроме членов правительства работают над помощью города и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы. Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование"

, – добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Анналена Бербок заявила , что российский диктатор Владимир Путин хочет стереть Харьков в прах. Она подчеркнула, что Украине крайне нужны дополнительные средства ПВО такие как ЗРК Patriot . По ее словам, необходимо провести ревизию среди партнеров по всему миру, чтобы выявить, где есть такие незадействованные системы ПВО, и оперативно передать их Украине.





