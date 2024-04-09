Зеленский посетил Харьков и сделал ряд заявлений относительно защиты города и облегчения жизни гражданским

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и осмотрел строительство оборонительных рубежей. Он заявил, что страна-агрессор РФ хочет сделать все для того, чтобы вынудить жителей Харькова и области уехать из региона.
Владимир Зеленский
В этом контексте он добавил, что есть решение по усилению противовоздушной обороны Харькова, однако в этом вопросе все зависит от партнеров.
По его словам, жители этих городов, страдающих от российского террора, нуждаются в политической воле мира. Они ждут решения, что получить возможность жить и побеждать тот террор, который им устроила Россия.
Кроме того, президент отметил, что сейчас в Харькове работают над созданием необходимых условий, которые уменьшили бы дефицит электричества. Как подчеркнул Зеленский, город должен получить более легкие графики отключений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Анналена Бербок заявила , что российский диктатор Владимир Путин хочет стереть Харьков в прах. Она подчеркнула, что Украине крайне нужны дополнительные средства ПВО такие как ЗРК Patriot . По ее словам, необходимо провести ревизию среди партнеров по всему миру, чтобы выявить, где есть такие незадействованные системы ПВО, и оперативно передать их Украине.
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