Зеленский поручил масштабировать программу Grain from Ukraine в Food from Ukraine

Министр иностранных дел Андрей Сибига и министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль обсудили совместные шаги по расширению инициативы Grain from Ukraine, превратив ее в Food from Ukraine, с акцентом на обеспечение поставок украинской продукции в разные страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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Чиновники отметили, что были определены конкретные шаги по обеспечению будущих поставок, в частности в Сирию, куда уже поступила первая партия помощи – 500 тонн муки, организованная при поддержке "Всемирной продовольственной программы".

"Никто в мире не должен страдать от голода. В то время, когда кремлевский режим разжигает глобальные кризисы и является основным источником агрессии, террора и военных преступлений, Украина продолжает оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире. По инициативе Президента Украины мы расширяем Grain from Ukraine к Украине более масштабного проекта Food from Ukraine, привлекая партнеров для расширения ассортимента украинских продуктов и географии поставок. В частности, мы сосредотачиваем внимание на помощи сирийскому народу, много лет страдающему от режимов Асада и Путина", – отметил Сибига.

В свою очередь, Виталий Коваль преодолевал, что в рамках инициативы Grain from Ukraine Украина уже направила подсолнечное масло в Мозамбике. Ожидается, что в феврале будет доставлено около 416 тонн масла, а в конце января еще 73,4 тонн масла и 970,5 тонн муки прибудут в Джибути. Кроме того, вскоре в Танзанию будут отправлены 453 тонны подсолнечного масла.

Проект Grain from Ukraine был инициирован Президентом Владимиром Зеленским для закупки украинской продукции через международных партнеров с целью борьбы с голодом в мире. Это позволяет украинским агропроизводителям находить новые рынки сбыта, а нуждающимся странам получать качественные продукты питания.

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