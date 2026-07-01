Зеленский поразил жестким заявлением о войне: чего не простят Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен добровольно прекращать войну, поэтому международное сообщество должно создать условия, при которых Россия лишится возможности продолжать агрессию. Об этом глава государства сказал во время церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза.

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По словам Зеленского, мировые лидеры не раз призывали Кремль прекратить боевые действия. Он напомнил, что ответные сигналы Москве посылали самые влиятельные политики мира, в том числе президент США Дональд Трамп. В то же время, подчеркнул украинский лидер, эти обращения не изменили позиции российского руководства.

Президент отметил, что единственный действенный путь к прекращению войны – лишить Кремль возможности продолжать боевые действия. Именно для этого Украина усиливает удары по военным объектам, логистической инфраструктуре и нефтяному сектору России, что оказывает непосредственное влияние на ее военный потенциал и затрудняет обеспечение оккупационных войск.

Зеленский также напомнил, что в конце июня утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию, главной целью которой является принуждение России к миру. Одним из ключевых элементов этой кампании стали дальнобойные удары по территории агрессора.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии президент подчеркнул, что Киев неоднократно передавал Москве сигналы о готовности к переговорам.

"Мы всеми официальными и неофициальными каналами, через близких ему (Путину – ред.) людей, передавали, что войну можно и нужно закончить, и что мы в Украине готовы к встрече, содержательным переговорам", – заявил Зеленский.

В то же время, по словам главы государства, Путин не демонстрирует готовность к мирному урегулированию и продолжает делать ставку на продолжение агрессии не только против Украины, но и создает угрозы для других соседних государств.

Портал "Комментарии" уже писал , что российское руководство оказалось перед выбором дальнейшего развития войны против Украины. Среди возможных сценариев Кремль рассматривает завершение боевых действий, продолжение войны через новую волну мобилизации или попытку расширить конфликт, втянув в него страны НАТО путем воздушных атак. Такое мнение высказал офицер сил обороны Украины и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.