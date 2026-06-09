Зеленский подтвердил разговор с Виткоффом и Кушнером: какие темы обсуждались

Во время короткой остановки в аэропорту Кишинева президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам главы государства, беседа была конструктивна и прошла в положительном ключе.

Владимир Зеленский отметил , что стороны обсудили возможности активизации дипломатических усилий в ближайшие недели, которые должны быть направлены на поиск путей завершения войны, развязанной Россией против Украины. Президент поблагодарил американскую сторону за готовность приобщаться к этому процессу и работать максимально интенсивно.

Отдельно во время разговора отмечалось, что значительное внимание мирового сообщества сейчас сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако вопрос мира в Европе остается важным и не теряет актуальности в международной повестке дня. Стороны также обсудили потенциальные дипломатические возможности в контексте предстоящего саммита G7 и других международных мероприятий, запланированных на июнь.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал собеседников о имеющихся данных относительно позиции и намерениях Москвы, отметив важность учета этих оценок в дальнейшем переговорном процессе. Он также выразил благодарность за поддержку Украины и положительное отношение к украинской позиции со стороны американских партнеров.

"Спасибо, Америка! Спасибо Молдове за гостеприимство", — подытожил президент Украины Владимир Зеленский, отметив важность международной поддержки и дипломатического взаимодействия в условиях продолжающейся войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что следующие полгода-девять месяцев могут стать решающими в войне, если Украине удастся удержать нынешнюю динамику на фронте. Такое мнение в интервью "24 Каналу" высказал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин, комментируя прогноз командующего корпусом Андрея Белецкого по поводу истощения российской армии.