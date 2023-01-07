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Зеленский подписал указ о введении санкций для 199 человек. Кто попал в список

Президент Украины ввел санкционные меры против 199 россиян и украинцев. От Киркорова и Билана до Тимощука и Милявской

7 января 2023, 22:47
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский 7 января ввел в действие указ №4/2023 о введении личных санкций против почти двух сотен человек. В подсанкционный список Зеленского попали как российские, так и украинские культурные деятели, спортсмены, певцы и артисты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт президента Украины.

Зеленский подписал указ о введении санкций для 199 человек. Кто попал в список

Зеленский ввел санкции против 199 человек. Фото из открытых источников

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины появилось 6 января 2023, а подписано было президентом Украины 7 января и сразу вступило в действие. Таким образом, в список попало подавляющее большинство российских звезд, среди которых можно выделить популярных представителей российской эстрады: Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Ирина Алегрова, Дмитрий Билан, Лариса Долина и другие. Также в указ президента Украины попали Никита Михалков, Евгений Петросян, Виктория Дайнеко и звезды сериала "Сваты".

Кроме российских деятелей культуры, в список специальных ограничительных мероприятий попали и владельцы украинских паспортов: режиссер Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук.

Срок действия ограничительных мер для подсанкционных лиц составляет 10 лет. С полным списком попавших под санкции можно ознакомиться на сайте президента Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз критикует украинские власти из-за санкций, которые и создают против иностранных компаний, работающих в России.

Также "Комментарии" писали о реакции представительницы Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая прокомментировала решение Зеленского о лишении гражданства для 13 священников УПЦ МП.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
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