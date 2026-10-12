Зеленский озвучил Трампу ультиматум Украины для энергетического перемирия с РФ

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией, но ожидает, что Москва также прекратит удары по энергетической инфраструктуре. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержал соответствующую инициативу, озвученную президентом США Дональдом Трампом, однако пока не видит выполнения договоренностей со стороны России.

Зеленский назвал условие Украины для энергетического перемирия с Россией

Владимир Зеленский после доклада украинской переговорной группы, проведшей встречи в США и поддерживавшей контакты с американской стороной, заявил, что Украина готова к реальным решениям и шагам для деэскалации, которые могут приблизить завершение войны. Однако ответственность за дальнейшее существование энергетического перемирия сейчас лежит в России.

"Украина готова к реальным решениям и деэскалационным шагам, чтобы приблизить завершение этой войны. Украина поддержала энергетическое прекращение огня. Позиция абсолютно четкая: Украина готова гарантировать энергетическое прекращение огня, как и было объявлено Президентом Америки, и Россия должна предпринять соответствующие шаги", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что по состоянию на момент его заявления Россия не выполняла озвученные Трампом условия. По его словам, российские удары по энергетическим объектам происходили накануне и продолжались в течение дня. Также в Украине звучали воздушные тревоги, фиксировалось применение российских дронов типа "Шахед" и авиационных бомб.

"Если удары и есть ответ России на заявление Президента Америки, то это означает, что россияне упустили очередную возможность приблизить мир", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул важность позиции США и необходимость давления на Россию, чтобы деэскалация стала возможной. Украина продолжает переговоры с американской стороной на разных уровнях и уже определила дальнейшие дипломатические шаги.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп заявил, что энергетическое перемирие между Украиной и Россией должно начать действовать с воскресенья. Зеленский сообщал, что не знал о такой договоренности заранее, но подтвердил готовность Украины прекратить удары по российской энергетике при условии взаимных действий Москвы. Несмотря на это Россия продолжила атаковать Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на "энергетическое перемирие" Трампа между Украиной и Россией.