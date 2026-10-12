Зеленський озвучив Трампу ультиматум України для енергетичного перемир'я з РФ

Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією, але очікує, що Москва також припинить удари по енергетичній інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримав відповідну ініціативу, озвучену президентом США Дональдом Трампом, однак наразі не бачить виконання домовленостей з боку Росії.

Зеленський назвав умову України для енергетичного перемир’я з Росією

Володимир Зеленський після доповіді української переговорної групи, яка провела зустрічі у США та підтримувала контакти з американською стороною, заявив, що Україна готова до реальних рішень і кроків для деескалації, які можуть наблизити завершення війни. Однак відповідальність за подальше існування енергетичного перемир'я тепер лежить на Росії.

"Україна готова до реальних рішень та деескалаційних кроків, щоб наблизити завершення цієї війни. Україна підтримала енергетичне припинення вогню. Позиція абсолютно чітка: Україна готова гарантувати енергетичне припинення вогню, як і було оголошено Президентом Америки, і Росія має зробити відповідні кроки", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що станом на момент його заяви Росія не виконувала озвучених Трампом умов. За його словами, російські удари по енергетичних об’єктах відбувалися напередодні й тривали протягом дня. Також в Україні лунали повітряні тривоги, фіксувалося застосування російських дронів типу "Шахед" та авіаційних бомб.

"Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву Президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир", — зазначив президент.

Глава держави наголосив на важливості позиції США та необхідності тиску на Росію, щоб деескалація стала можливою. Україна продовжує переговори з американською стороною на різних рівнях і вже визначила подальші дипломатичні кроки.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією має почати діяти з неділі. Зеленський повідомляв, що не знав про таку домовленість заздалегідь, але підтвердив готовність України припинити удари по російській енергетиці за умови взаємних дій Москви. Попри це, Росія продовжила атакувати Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на "енергетичне перемир’я" Трампа між Україною та Росією.