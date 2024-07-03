Зеленский ответил на план Трампа об окончании войны в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Дональда Трампа об окончании войны в Украине. План Трампа предусматривает "шантаж" Украины для начала мирных переговоров с Россией, а также возможные территориальные уступки.
Реакция Зеленского на мирный план Трампа. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television отреагировал на мирный план, объявленный советниками Трампа в случае его победы на президентских выборах в США. Зеленский заявил, что Трамп должен прямо указать пункты своего быстрого плана для окончания войны.
Зеленский рассказал, что готов встретиться с Трампом для обсуждения деталей его мирного плана, однако указал, что любое предложение должно избегать нарушения суверенитета нации.
Также президент подчеркнул, что, несмотря на одобренный пакет помощи от США на 61 млрд долларов, Украина долго ждет помощи. По словам Зеленского, "это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно очень долго ждем".
Напомним, что по словам советника Трампа Кита Келлога, мирный план бывшего президента США состоит в "шантаже" Украины. США заблокируют поставки оружия, если Украина не пойдет на переговоры с Россией Кроме того, предполагается, что по плану Трампа будет прекращен огонь по линии фронта. По словам Келлога, это основа плана Трампа, которая предусматривает окончание войны за 24 часа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на его предложение о прекращении огня, чтобы ускорить начало мирных переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали о спикере Кремля Дмитрии Пескове, который сообщил, ведет ли Путин переговоры с Трампом по его плану окончания войны в Украине.
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Олег
3 июля 2024, 14:46
Владі вигідно РОКАМИ лякать чоловіків ТЦК..так і красти легше, і протестувать не будуть. Не виграєм ми цю війну без всього озброєння НАТО, людей...без ударів вглиб території рф по заводам ВПК..Тільки диванні патріоти цього не розуміють, або провокатори. Якщо буде війна на виснаження всім зрозуміло буде ставать питання демографії України і Росії - не в нашу користь! В підсумку: для простих людей Европа буде тільки тарифами, окопами; інша Европа для чиновників та їх сімей які не поспішають захищать заводи своїх батьків!