Зеленский ответил на план Трампа об окончании войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Дональда Трампа об окончании войны в Украине. План Трампа предусматривает "шантаж" Украины для начала мирных переговоров с Россией, а также возможные территориальные уступки.



Реакция Зеленского на мирный план Трампа. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Television отреагировал на мирный план, объявленный советниками Трампа в случае его победы на президентских выборах в США. Зеленский заявил, что Трамп должен прямо указать пункты своего быстрого плана для окончания войны.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть готовы к этому, мы хотим знать", — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что готов встретиться с Трампом для обсуждения деталей его мирного плана, однако указал, что любое предложение должно избегать нарушения суверенитета нации.

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли иметь в ноябре мощную поддержку США или останемся сами", — сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что, несмотря на одобренный пакет помощи от США на 61 млрд долларов, Украина долго ждет помощи. По словам Зеленского, "это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно очень долго ждем".

Напомним, что по словам советника Трампа Кита Келлога, мирный план бывшего президента США состоит в "шантаже" Украины. США заблокируют поставки оружия, если Украина не пойдет на переговоры с Россией Кроме того, предполагается, что по плану Трампа будет прекращен огонь по линии фронта. По словам Келлога, это основа плана Трампа, которая предусматривает окончание войны за 24 часа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на его предложение о прекращении огня, чтобы ускорить начало мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о спикере Кремля Дмитрии Пескове, который сообщил, ведет ли Путин переговоры с Трампом по его плану окончания войны в Украине.