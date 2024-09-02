Зеленский ответил, готовится ли Украина к возвращению ЗАЭС военным путем

У Украины, скорее всего, пока нет возможности вернуть под контроль Запорожскую атомную электростанцию в рамках боевых действий. В этом вопросе сейчас предпринимаются политические шаги. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга в Запорожье заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Что касается возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны", — высказался президент.

По его словам, Украина считает, что станцию необходимо возвращать под контроль политическим путем. И сейчас этот вопрос поднимается на всех площадках.

Зеленский уточнил, что вопросом деоккупации ЗАЭС занимается гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ближайшее время он посетит Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого Гросси намерен посетить Киев.

Также, как добавил президент, Украина работает, чтобы на ЗАЭС была ротация команды МАГАТЭ, поскольку это более безопасно.

"По крайней мере мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ сегодня. Я знаю, что он (Гросси — ред.) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, и мы будем обсуждать следующие действия", — рассказал глава государства.

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"Мы дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира", — сказал Путин.



