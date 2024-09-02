Зеленский ответил, готовится ли Украина к возвращению ЗАЭС военным путем

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Кравцев Сергей
У Украины, скорее всего, пока нет возможности вернуть под контроль Запорожскую атомную электростанцию в рамках боевых действий. В этом вопросе сейчас предпринимаются политические шаги. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга в Запорожье заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, Украина считает, что станцию необходимо возвращать под контроль политическим путем. И сейчас этот вопрос поднимается на всех площадках.
Зеленский уточнил, что вопросом деоккупации ЗАЭС занимается гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ближайшее время он посетит Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого Гросси намерен посетить Киев.
Также, как добавил президент, Украина работает, чтобы на ЗАЭС была ротация команды МАГАТЭ, поскольку это более безопасно.
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